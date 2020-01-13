الجزائر: إقالة مسؤول حكوميّ بسبب إهانته أحد رموز الثورة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقالت السلطات الجزائريّة، اليوم الإثنين، مسؤول حكوميّ، بادعاء أنه "أهان" أحد قادة ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسيّ بين الأعوام، (1962-1954).

وجاء ذلك في خبر نشرته وكالة الأنباء الرسمية على موقعها الإلكتروني الرسمي، وقالت الوكالة نقلًا عن مصدر بوزارة الثقافة، "أُنهيت مساء الأحد، مهام مدير الثقافة، رابح ظريف، لمحافظة المسيلة".

وأوضح المصدر أنّ "قرار إنهاء مهام مدير الثقافة اتخذته وزارة الثقافة بسبب "الإهانة والإساءة" لأحد رموز الثورة التحريرية.

ونددت الوزارة، اليوم الأحد، في بيان نشرته على حسابها في فيسبوك بما قام به مدير الثقافة لمحافظة المسيلة تجاه عبان رمضان أحد قادة الثورة الجزائرية.

وذكرت الوزارة أنّ "ما قام به مدير الثقافة رابح ظريف، بتجنيه على ذاكرة عبان رمضان أحد الوجوه الخالدة للثورة، مرفوض شكلًا ومضمونًا".

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وهاجم ظريف، المخرج بشير درايس الذي انتقده، وقال على صفحته بـ"فيسبوك"، يوم الجمعة "حاربتك وسأظل أحاربك، ليس لأنك بشير درايس، بل لسبب واحد ووحيد، هو أنك امتداد لأكبر خائن وعميل ثورة التحرير المباركة ألا وهو عبان رمضان".

وأردف ظريف، "أعرف التفاصيل الحقيقية التي سكنها الشيطان في إخراج والدك الخائن، عبان رمضان، من السجن وجعله الرجل الأول في الثورة".

وعبان رمضان، كان ناشطا سياسيًا وقائدًا ثوريًا ضد الاستعمار الفرنسي، ولد في 10 حزيران/ يونيو عام 1920، واغتيل عام 1957 بالمغرب.

ويبقى عبان شخصية جدلية، بحيث يعتبره نشطاء في الحراك الشعبي، أول من طالب بالدولة المدنية، فيما يذهب معارضون إلى أنه حاول تهميش مبادئ ثورة 1954 في بناء دولة ديمقراطية.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حكومته، بإصدار قانون يجرم خطاب العنصرية والكراهية والتحريض، الذي اعتبره يشكل تهديدًا للانسجام الوطني، بحسب بيان للرئاسة.