اعتقال 6 أشخاص بشبهة الإتجار بالأعضاء البشرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، 6 أشخاص نسبت لهم شبهات الإتجار في الأعضاء البشرية، حيث تم الإبقاء على 3 أشخاص رهن الاعتقال، فيما تم إطلاق سراح 3 من المشتبه بهم بشروط.

ووفقا لبيان صادر عن الشرطة، احتجزت وحدة مكافحة الجريمة التابعة للشرطة ثلاثة من المشتبه بهم لاستجوابهم، وألقت القبض على ثلاثة أشخاص آخرين للاشتباه في ارتكابهم مخالفات للإتجار في الأعضاء البشرية.

وذكرت الشرطة أن المشتبه بهم يديرون شركة توسطت بين المرضى والجهات التي تتبرع بالأعضاء في خارج البلاد مقابل مبالغ مالية،

وتدعي الشرطة إن تصرفات الشركة نفذت من خلال تنفيذ جرائم جنائية، ويشتبه في أن الشركة اتصلت بالمرضى كشركة شرعية تقدم خدمات السياحة الطبية.

Advertisements

ووفقا لما أورته الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام، فإن المشتبه بهم استغلوا كل من المحنة الطبية لعشرات المرضى في البلاد ومحنة وضائقة السكان الاقتصادية والمالية في مختلف بلدان العالم، الذين يضطرون للتبرع بأعضائهم مقابل المال.

وينسب إلى المشتبه بهم الاتجار والسمسرة على الإتجار بالأعضاء، والحصول على أمور عن طريق الغش والخداع والاحتيال، والتآمر لارتكاب جريمة واستخدام وثائق مزورة.

وخلال نشاط الشرطة التي تجري التحقيقات بالتعاون مع النيابة العامة في لواء المركز، أجريت عمليات تفتيش في مكاتب الشركة في رمات غان وتمت مصادرة العديد من المواد المحوسبة والوثائق.