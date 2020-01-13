شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إستراتيجي : وقف إطلاق النار يشمل منع تركيا إرسال مرتزقتها إلى ليبيا والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يناير 2020 قال الخبير الإستراتيجي العربي، أمجد طه أن وقف إطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي وميلشيا حكومة الوفاق يشمل منع تركيا إرسال مرتزقتها .

وجاء في تغريدة له بتويتر، "اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي جاء بوساطة من روسيا وطلب من السراج سيتضمن وقف فوري إرسال قوات تركيا إلى طرابلس ومنعها من دخول ليبيا وانسحاب المليشيات" . Advertisements وأضاف أنه سيتم إسناد مهمة مكافحة الإرهاب وتأمين آبار النفط والغاز للجيش الوطني الليبي بقيادة السيد القائد خليفة حفتر . ووافق الجيش الليبي أمس على وقف إطلاق النار بناءاً على وساطة تقدمت بها روسيا بهدف إيجاد حل سياسي ينهي الحرب الدائرة بسبب سيطرة الميلشيات الإرهابية على العاصمة طرابلس .

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