شكرا لقرائتكم خبر عن تونس .. عفو رئاسي لـ 2400 سجين بمناسية يوم الثورة والان نبدء بالتفاصيل

منح الرئيس التونسي قيس سعيّد نحو 2400 شخص صادرة بحقهم أحكام قضائية عفوًا خاصا بمناسبة اليوم التاسع لثورة 2011م في تونس. ويغادر السجن بموجب العفو أكثر من خمس مئة سجين فيما تخفض العقوبة بالنسبة للبقية. وشدد الرئيس التونسي الذي التقى اليوم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال محمد كريم الجموسي على إعادة النظر في المقاييس المعتمدة في منح العفو الخاص، لتكون أكثر موضوعية ومساواة وتنسحب على جميع السجناء .

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