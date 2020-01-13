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المجر تعدم 50 ألف طائر خوفا من أنفلونزا الطيور

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أعدمت السلطات المجرية أكثر من خمسين ألف من الدواجن بسبب المخاوف من تفشي مرض أنفلونزا الطيور.

وذكرت سلطة الرقابة على الأغذية في المجر أن إحدى المزارع في منطقة أكس، التي تقع على بعد 95 كيلومترا غرب العاصمة بودابست، اضطرت إلى إعدام 53500 طائر بعدما تبين إصابة بعضها بفيروس (إتش 5 إن 8).

ونظرا لأن هذه السلالة من الفيروس لا تنتقل إلى البشر، لم تصدر السلطات البيطرية في المجر قرارا بفرض حجر صحي على الدواجن على مستوى البلاد.

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