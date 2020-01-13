شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستدعي السفير الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

استدعت الحكومة البريطانية اليوم السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة لاعتراضها على احتجاز السفير البريطاني لدى إيران لفترة وجيزة السبت الماضي . وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في تصريح صحفي أن الاحتجاز يعد انتهاكا غير مقبول لاتفاقية فيينا، مطالباً في الوقت نفسه بإجراء تحقيق بشأنه، كما شدد على إن الحكومة البريطانية تسعى للحصول على تأكيدات موثقة من الحكومة الإيرانية بأن ذلك لن يحدث مرة أخرى أبداً .

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