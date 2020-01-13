شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ألمانيا : على إيران عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبالأخص العراق والان نبدء بالتفاصيل

- أخشى من سحب القوات الدولية من العراق

- أطلقنا عملية برلين لإيقاف التسليح في ليبيا والتوصل إلى هدنة

أكد زير خارجية ألمانيا هايكو ماس خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأردنية عمان اليوم مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، ،على ضرورة دعم أمن واستقرار العراق الذي يعد ركيزة لأمن المنطقة.

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وقال ماس : يجب على إيران عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبالأخص العراق، لافتا الانتباه في الوقت ذاته إلى أنه "يخشى من سحب القوات الدولية من العراق".

وأضاف أن بلاده تتابع المجريات في إيران، مؤكداً أن "للإيرانيين الحق في التعبير عن الرأي دون مواجهة العنف".

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية أطلقت عملية برلين لإيقاف التسليح في ليبيا والتوصل إلى هدنة بين الأطراف المتنازعة.

من جهته، قال الوزير الأردني الصفدي: إن المطلوب في ليبيا العمل على دعم الاستقرار، والوصول إلى حل ليبي يصنعه فرقاء الأزمة دون تدخلات خارجية".