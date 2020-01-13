اخماد حريق داخل مطعم شرقي بغداد

أفاد مدصر امني، الاثنين، باخماد حريق داخل مطعم شرقي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع داخل مطعم في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد". وأوضح، أن "فرق الدفاعي المدني تمكنت من اخماد الحريق،"، فيما لم يذكر المصدر نوع وكم الخسائر.

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