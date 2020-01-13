صالح العراقي يعلّق على انباء ترشيح أحمد الصدر لرئاسة الوزراء

علّق صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، على انباء ترشيح أحمد الصدر لرئاسة الوزراء. وكتب العراقي في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليه الخليج 365، ردّاً على تساؤل لأحد اتباعه بشأن تعليق أحد الإعلاميين حول ترأس احمد الصدر للحكومة، إن ذلك جاء "بسبب منشورات بعض (التياريين) التي لا تضر ولا تنفع".



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