الثلاثي العراقي يلعب ملحق دوري الابطال من دون جمهور

الكويت يلعب في صفوفه العراقيان امجد عطوان وعلاء عباس، فيما يلعب العراقي فرحان شكور في صفوف الفيصلي.

وذكر نادي الفيصلي، أن "المراقب الآسيوي، ابلغ إدارة النادي الفيصلي بقرار الإتحاد الآسيوي المتمثل بمنع تواجد الجماهير داخل حرم المدينة الرياضية نهائياً في مبارتنا أمام نادي الكويت الكويتي يوم الغد، وخلاف ذلك فأنه سيتم حرمان الجماهير من مبارتين في البطولات الآسيوية".



ولم يكشف النادي سبب منع حضور الجماهير في المباراة التي ستقام عند الساعة السباعة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء.