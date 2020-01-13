الثلاثي العراقي يلعب ملحق دوري الابطال من دون جمهور

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2020-01-13 | 16:00
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يواجه فريق الفيصلي الاردني ضيفه الكويت الكويتي ضمن منافسات الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020، غداً الثلاثاء.
وذكر نادي الفيصلي، أن "المراقب الآسيوي، ابلغ إدارة النادي الفيصلي بقرار الإتحاد الآسيوي المتمثل بمنع تواجد الجماهير داخل حرم المدينة الرياضية نهائياً في مبارتنا أمام نادي الكويت الكويتي يوم الغد، وخلاف ذلك فأنه سيتم حرمان الجماهير من مبارتين في البطولات الآسيوية".
ولم يكشف النادي سبب منع حضور الجماهير في المباراة التي ستقام عند الساعة السباعة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء.
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