اخبار العالم

الثلاثي العراقي يلعب ملحق دوري الابطال من دون جمهور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-01-13 | 16:00

الثلاثي العراقي يلعب ملحق دوري الابطال من دون جمهور

1,692 مشاهدة

يواجه فريق الفيصلي الاردني ضيفه الكويت الكويتي ضمن منافسات الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020، غداً الثلاثاء.
الكويت يلعب في صفوفه العراقيان امجد عطوان وعلاء عباس، فيما يلعب العراقي فرحان شكور في صفوف الفيصلي.

وذكر نادي الفيصلي، أن "المراقب الآسيوي، ابلغ إدارة النادي الفيصلي بقرار الإتحاد الآسيوي المتمثل بمنع تواجد الجماهير داخل حرم المدينة نهائياً في مبارتنا أمام نادي الكويت الكويتي يوم الغد، وخلاف ذلك فأنه سيتم حرمان الجماهير من مبارتين في البطولات الآسيوية".


ولم يكشف النادي سبب منع حضور الجماهير في المباراة التي ستقام عند الساعة السباعة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثي العراقي يلعب ملحق دوري الابطال من دون جمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا