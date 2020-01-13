ايران تعلن تحديد هوية 50 من ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة

أعلن رئيس منظمة الطب العدلي في ايران عباس مسجدي، الاثنين، عن تحديد هوية 50 من ضحايا الطائرة الاوكرانية التي تحطمت قرب مطار طهران فجر الاربعاء الماضي.
وأشار إلى انه "بالرغم من الحظر الاميركي الجائر، فقد تم اجراء عملية تحديد هوية الضحايا بشكل مناسب".
ولفت رئيس منظمة الطب العدلي الى" 142 أسرة من ضحايا الطائرة المنكوبة راجعوا الطب العدلي"، مبيناً أنه "في الوقت الحاضر تم التعرف على هوية 50 شخصاً من ضحايا الطائرة، وفي الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من تحديد هوية الجثث وتسليمها إلى أسرها بموجب أمر قضائي".
وأكد مسجدي أن "الاولوية هي تحديد هوية جثث المواطنين الايرانيين وبعدها الرعايا الاجانب وطاقم الطائرة".
واوضح ان "منظمة الطب العدلي على اتصال جيد بالشرطة الدولية (الانتربول) لتحديد هوية طاقم الطائرة الاوكرانية والركاب الأجانب"، مضيفاً أن "هذا الحادث اسفر عن مقتل 147 إيرانيا و29 أجنبيًا منهم 11 اوكرانياً".
واضاف مسجدي: نحن نعمل حاليا على مطابقة الحمض النووي (دي ان اي) وسيتم الإعلان عن النتائج قريبا.
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