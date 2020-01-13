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اعادة فتح شارع جنوب بغداد

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اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن اعادة فتح شارع جنوب بغداد بعد صيانة تخسف كبير.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في بلدية الدورة قامت بانجاز اعمال الصيانة في التخسف الحاصل على احد الخطوط الرئيسية للمجاري ضمن منطقة الشرطة واعادة فتح شارع 25 والذي اغلق لغرض اجراء الصيانة في التخسف المذكور".

 

وأضاف البيان أن "بلدية الدورة قامت بانجاز اعمال الصيانة الخاصة بالتخسف واعادة فتح الطريق أمام حركة السير والمرور وما تبقى هو اعادة صب للمسار بالكونكريت ومن ثم الاكساء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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