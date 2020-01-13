اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن اعادة فتح شارع جنوب بغداد بعد صيانة تخسف كبير.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في بلدية الدورة قامت بانجاز اعمال الصيانة في التخسف الحاصل على احد الخطوط الرئيسية للمجاري ضمن منطقة الشرطة واعادة فتح شارع 25 والذي اغلق لغرض اجراء الصيانة في التخسف المذكور".

وأضاف البيان أن "بلدية الدورة قامت بانجاز اعمال الصيانة الخاصة بالتخسف واعادة فتح الطريق أمام حركة السير والمرور وما تبقى هو اعادة صب للمسار بالكونكريت ومن ثم الاكساء".