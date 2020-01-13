مسلحون يختطفون مدنياً في العظيم شمالي ديالى

أفاد مصدر امني، الاثنين، باختطاف مدني من قبل مسلحين في منطقة العظيم شمالي ديالى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة تستقل عجلتين نوع سلفادور اقدمت على خطف مدني بمنطقة العظيم شمالي ديالى". وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "المسلحين اقتادوا المخطوف تحت تهديد السلاح الى جهة مجهولة".



يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر حالات اختطاف في مناطق متفرقة منها. يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر حالات اختطاف في مناطق متفرقة منها.

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