كاظمة الكويتي يُعرف جمهوره بمهاجمه العراقي الجديد

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2020-01-13 | 15:43
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اعلن نادي كاظمة الكويتي، تعاقده مع المهاجم العراقي محمد جبار شوكان لتمثيل الفريق خلال الموسم الحالي 2019- 2020.
ونشر الموقع الرسمي للنادي الكويتي، صورة للاعب وهو يوقع على العقد الرسمي، كتب عليها "التعاقد مع المدرب العراقي محمد شوكان".
النادي واصل الترويج عن صفقته الجديدة، حيث نشر "انفوغراف" عن شوكان ليُعرف الجمهور بلاعبه الجديد، حيث نشر خصائص اللاعب وطوله ومركزه والاندية التي مثلها.
يذكر أن شوكان هو ثالث عراقي في الدوري الكويتي هذا الموسم بعد الثنائي امجد عطوان وعلاء عباس في الكويت الكويتي.
النادي واصل الترويج عن صفقته الجديدة، حيث نشر "انفوغراف" عن شوكان ليُعرف الجمهور بلاعبه الجديد، حيث نشر خصائص اللاعب وطوله ومركزه والاندية التي مثلها.
يذكر أن شوكان هو ثالث عراقي في الدوري الكويتي هذا الموسم بعد الثنائي امجد عطوان وعلاء عباس في الكويت الكويتي.
المحرر: محمد خليل
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