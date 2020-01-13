كاظمة الكويتي يُعرف جمهوره بمهاجمه العراقي الجديد

ونشر الموقع الرسمي للنادي الكويتي، صورة للاعب وهو يوقع على العقد الرسمي، كتب عليها "التعاقد مع المدرب العراقي محمد شوكان".

النادي واصل الترويج عن صفقته الجديدة، حيث نشر "انفوغراف" عن شوكان ليُعرف الجمهور بلاعبه الجديد، حيث نشر خصائص اللاعب وطوله ومركزه والاندية التي مثلها.



يذكر أن شوكان هو ثالث عراقي في الدوري الكويتي هذا الموسم بعد الثنائي امجد عطوان وعلاء عباس في الكويت الكويتي.