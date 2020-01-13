ساعات حاسمة.. تفاصيل اجتماع الاطاحة بمدرب برشلونة

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2020-01-13 | 15:36
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فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إيدو بولو، مفاجأة من العيار الثقيل عن الاجتماع الذي سيُعقد في مكتب مجلس إدارة نادي برشلونة بقيادة، جوسيب ماريا بارتوميو، في "كامب نو".
وغادر بارتوميو مقر تدريبات الفريق بمدينة خوان جامبر، بعد الاجتماع مع مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، عقب نهاية المران الجماعي للفريق الأول.
وذكر بولو أنه "في الاجتماع سيتم التصويت على إقالة فالفيردي والتصديق عليها من جانب جميع أعضاء مجلس الإدارة، ليرحل المدرب عن برشلونة".
الجدير بالذكر، أن فالفيردي رحل عن مقر التدريبات، بابتسامات للعاملين والصحفيين المنتظرين خارج المدينة الرياضية وسط تكهنات حول مستقبله المجهول.
وذكر بولو أنه "في الاجتماع سيتم التصويت على إقالة فالفيردي والتصديق عليها من جانب جميع أعضاء مجلس الإدارة، ليرحل المدرب عن برشلونة".
الجدير بالذكر، أن فالفيردي رحل عن مقر التدريبات، بابتسامات للعاملين والصحفيين المنتظرين خارج المدينة الرياضية وسط تكهنات حول مستقبله المجهول.
المحرر: محمد خليل
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