ساعات حاسمة.. تفاصيل اجتماع الاطاحة بمدرب برشلونة

وغادر بارتوميو مقر تدريبات الفريق بمدينة خوان جامبر، بعد الاجتماع مع مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، عقب نهاية المران الجماعي للفريق الأول.

وذكر بولو أنه "في الاجتماع سيتم التصويت على إقالة فالفيردي والتصديق عليها من جانب جميع أعضاء مجلس الإدارة، ليرحل المدرب عن برشلونة".

