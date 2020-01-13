ألمانيا تطالب بالسماح للإيرانيين بالتظاهر "دون قيود"

موقع تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران - أ.ف.ب‎

قالت الحكومة الألمانية، الإثنين، إن المظاهرات الجارية منذ السبت في إيران بعد إقرار السلطات بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ يجب أن تجري "بدون قيود".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار، خلال مؤتمر صحفي في برلين، أن "الشعب الإيراني يجب أن تكون لديه إمكانية الاحتجاج سلمياً وبحرية".

وأضافت أن "الشعب يريد التعبير عن ألمه وبالطبع هناك غضب بعد كارثة الطائرة الفظيعة"، مشددة على أن "ذلك يجب أن يجري بشكل سلمي وبحرية وبدون قيود".

ومنذ مساء السبت الماضي، فرّقت السلطات الإيرانية مظاهرات عدة نُظمت تكريماً لضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران الأربعاء الماضي.

Advertisements

وقالت الحكومة الألمانية إنها "قلقة جداً" وإنها حصلت على مقاطع فيديو من هذه الاحتجاجات تُظهر تدخل السلطات.

وبعد نفيها على مدى 3 أيام، أقرّت إيران السبت بأن قواتها المسلحة أسقطت بصاروخ في الثامن من يناير/كانون الثاني طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية.

وأثار الاعتراف موجة تنديد في البلاد. وقضى في الكارثة جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 176 ومعظمهم إيرانيون وكنديون.



وأشارت إيران إلى أنه عند إطلاق الصاروخ كانت دفاعاتها الجوية متأهّبة تحسّباً لاحتمال اندلاع "نزاع شامل" مع الولايات المتحدة.

وارتفع مستوى التوتر المزمن بين أمريكا وإيران منذ يناير إثر اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس المصنف إرهابيا في ضربة أمريكية في بغداد.

وردت إيران في الثامن من الشهر نفسه بإطلاق صواريخ على قاعدتين عسكريتين في العراق يستخدمهما جنود أمريكيون. وبعد بضع ساعات من الردّ الإيراني، تحطّمت الطائرة الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار طهران.