واشنطن تؤكد استمرارها في عزل النظام الإيراني

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، إنها مستمرة في عزل النظام الإيراني سياسيًا واقتصاديًا حتى يتصرف كدولة طبيعية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في إفادة صحفية أنه إذا قرر النظام الإيراني قتل أو قمع المتظاهرين كما فعل في السابق فسنكشفه أمام العالم.

وقامت قوات الأمن بمطاردة مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف، بعدما احتجوا اعتراضا على إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية التي كان أغلب ركابها إيرانيين.

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وردد الطلاب المحتجون هتافات حادة ضد مسؤولي النظام الإيراني أبرزها "اليوم عزاء.. اليوم عزاء"؛ تضامنا مع ضحايا طائرة الخطوط الأوكرانية من طراز بوينج 737 التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي.

واعترفت طهران، السبت، بأن الطائرة التي تحطمت، "عن غير قصد"، ونتيجة "خطأ بشري"، وأنها دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد اقترابها من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري.

وتحدثت في السابق تقارير إعلامية حول فرضية إصابتها بصاروخ جراء تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال، الخميس، إن مصادر استخباراتية عدة، بما في ذلك كندية، تشير إلى أن طائرة البوينج 737 التي تحطمت قرب طهران "أُسقِطت بصاروخ أرض-جو إيراني".