تونس .. الدستوري الحر يتهم الغنوشي بالتخابر مع أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

إتهمت رئيسة حزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الإثنين، رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، بالتخابر مع دولة أجنبية، وذلك بعد لقاء جمعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب حجب الثقة عن حكومة الحبيب الجملي.



وقالت عبير موسي في ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة التونسية، وقدّمت خلالها العريضة التي أطلقها الحزب لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي؛ على خلفية زيارته إلى تركيا وإجرائه مقابلة مع أردوغان: إنّ ”هذا اللقاء يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية والنظام الداخلي للمجلس“.

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واشارت إلى أنّ الزيارة ترتقي الى درجة الاتهام بالتخابر مع دولة أجنبية .. داعية النواب الذين أسقطوا حكومة الجملي، إلى سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.

وقالت موسي، إنّ عقد راشد الغنوشي ”لقاء مغلقا“ مع رئيس دولة أجنبية، ”يمثل خطرا على الأمن التونسي، خاصة وأن الغنوشي حضر اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقده الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في الآونة الأخيرة، واطّلع على الخطط الأمنية والعسكرية“.

وشددت رئيسة كتلة حزب ”الدستوري الحر“، على أن كتلتها ستقدّم مشروع قانون لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي؛ بسبب زيارته الأخيرة إلى تركيا، على أن يتم عرضه على التصويت في جلسة عامة تعقد لهذا الغرض.