فيلم ”جوكر“ يتصدر السباق إلى جوائز الأوسكار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

تصدر فيلم ”جوكر“ من إخراج تود فيليبس وبطولة يواكين فينيكس، السباق إلى جوائز الأوسكار مع حصوله على 11 ترشيحا، الإثنين.



وحل ”ذي آيريشمان“ و ”1917“ و“وانس ابون ايه تايم… إن هوليوود“، في المرتبة الثانية مع عشرة ترشحيات لكل من هذه الأفلام الثلاثة.

وتوزع جوائز أوسكار في هوليوود، في التاسع من شباط/فبراير المقبل.