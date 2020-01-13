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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيلم ”جوكر“ يتصدر السباق إلى جوائز الأوسكار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
تصدر فيلم ”جوكر“ من إخراج تود فيليبس وبطولة يواكين فينيكس، السباق إلى جوائز الأوسكار مع حصوله على 11 ترشيحا، الإثنين.
وحل ”ذي آيريشمان“ و ”1917“ و“وانس ابون ايه تايم… إن هوليوود“، في المرتبة الثانية مع عشرة ترشحيات لكل من هذه الأفلام الثلاثة.
وتوزع جوائز أوسكار في هوليوود، في التاسع من شباط/فبراير المقبل.
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