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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكنيست الإسرائيلي تشكل لجنة مهمتها البت في منح نتنياهو الحصانة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على تشكيل لجنة مهمتها البت في منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصانة من تهم الفساد الموجهة إليه.
وطلب نتنياهو، مطلع الشهر الجاري، من الكنيست منحه الحصانة، في خطوة كان متوقعا أن تحصل عقب انتخابات الكنيست، المقررة في الثاني من آذار/مارس المقبل.
ووفقا لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، في حال رفضت اللجنة التي سيتم تشكيلها طلب الحصانة، فإن ذلك سيعمل على تسريع الإجراءات القضائية بحق نتنياهو المرشح للانتخابات المقبلة، وهو ما من شأنه أن يربك مساره باتجاه الفوز بولاية جديدة.
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