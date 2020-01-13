اخبار العالم

الكنيست الإسرائيلي تشكل لجنة مهمتها البت في منح نتنياهو الحصانة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكنيست الإسرائيلي تشكل لجنة مهمتها البت في منح نتنياهو الحصانة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على تشكيل لجنة مهمتها البت في منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصانة من تهم الفساد الموجهة إليه.

وطلب نتنياهو، مطلع الشهر الجاري، من الكنيست منحه الحصانة، في خطوة كان متوقعا أن تحصل عقب انتخابات الكنيست، المقررة في الثاني من آذار/مارس المقبل.

ووفقا لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، في حال رفضت اللجنة التي سيتم تشكيلها طلب الحصانة، فإن ذلك سيعمل على تسريع الإجراءات القضائية بحق نتنياهو المرشح للانتخابات المقبلة، وهو ما من شأنه أن يربك مساره باتجاه الفوز بولاية جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكنيست الإسرائيلي تشكل لجنة مهمتها البت في منح نتنياهو الحصانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا