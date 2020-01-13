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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الغارديان“: أردوغان يواجه سنة صعبة اخري مع تزايد الانشقاقات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
قالت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الاثنين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواجه سنة صعبة أخرى مع تزايد الانشقاقات داخل حزبه الحاكم واتساع موجة السخط في الداخل والخارج بسبب إصراره على التدخل بشكل مباشر في الحرب الأهلية في ليبيا.
وأضافت الصحيفة أن قرار أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا يعكس سياسة إبراز العضلات ”الدبلوماسية والعسكرية“ لتركيا رغم أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد كبير في النزاع في ليبيا مضيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية أن حوالي 300 مقاتل سوري موال لتركيا وصلوا لليبيا أخيرا إلى جانب نحو 35 جنديا تركيا أرسلوا كمستشارين عسكريين.
وقالت الصحيفة ”تستعد تركيا لمواجهة سنة صعبة ومضطربة على الساحة السياسية المحلية والدولية بعد أن قرر أردوغان إرسال قوات لليبيا في الوقت الذي يواجه فيه انشقاقات داخل حزبه“.
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