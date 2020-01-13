عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشيخ محمد بن راشد يقدم واجب العزاء فى وفاة السلطان قابوس

الإثنين 13 يناير 2020

وكالات

حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبى، على تقديم واجب العزاء فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد، فى سلطنة عمان، يرافقه حكام عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، ونشرت صحيفة الرؤية صور من تقديم محمد بن راشد لواجب العزاء، فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد.



ورحل عن عالمنا السلطان قابوس سلطان عمان، بعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربى والإسلامى والدولى، وتميزت عمان فى فترة حكم قابوس بعلاقات متوازنة مع كل بلدان الخليج وحتى إيران، حيث لعب دور الوسيط مرات عدة بين إيران والدول الغربية والولايات المتحدة، ووضع بذرة المفاوضات الأولى بين طهران والغرب والتى أفضت فى النهاية إلى ابرام اتفاق نووى فى عام 2015 كما استضافت مسقط فى عهده محادثات سرية بين مسوؤليين أميركيين وإيرانيين عام 2012، كما توسّطت عمان أيضًا بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء.

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ونجحت جهود فى عام 2009 فى إطلاق سراح 3 أمريكيين سجنوا فى إيران للاشتباه فى كونهم جواسيس بعدما ضلوا طريقهم عبر الحدود.

وبعد ساعات قليلة من إعلان نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد أعلن التليفزيون الرسمى فى سلطنة عمان تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا له.

وقد أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح السبت الماضى، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسى للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس عمان فى مقره بالبستان.

ونعى البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد، وفى بيان أصدره البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمى للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها فى تويتر.

كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمى للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام فى الأيام الأربعين القادمة.