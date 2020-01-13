الرئيس الجزائرى يبحث تطورات الأوضاع السياسية

الإثنين 13 يناير 2020

استقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، فى إطار المشاورات التى يجريها تبون حول الوضع العام فى البلاد والتعديلات الدستورية المرتقبة، وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن "هذا اللقاء يأتى استمرارا لسلسلة المشاورات التى شرع فيها الرئيس تبون مع الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، حول الوضع العام فى البلاد ومراجعة الدستور، التى أوكلت مهمتها فى مرحلة أولى إلى لجنة من الخبراء برئاسة الأستاذ الجامعى وعضو لجنة القانون الدولى بالأمم المتحدة أحمد لعرابة". وأكد البيان الصادر عن الرئاسة الجزائرية، أن الهدف الأساسى من هذه المشاورات هو بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائرى، وإجراء إصلاح شامل للدولة يسمح بتكريس الديمقراطية فى ظل دولة القانون التى تحمى حقوق وحريات المواطن، وهو هدف التزم به الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية، وأكده فى خطاب تنصيبه. وأوضح البيان الصادر عن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أن حمروش قدم للرئيس تبون تصوره حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، فى ضوء تجربته الطويلة فى خدمة الدولة، ومتابعته للأحداث الوطنية كفاعل سياسى بارز. و وجه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، فى وقت سابق من اليوم الاثنين، تعليمات لعبد العزيز جراد الوزير الأول "رئيس الوزراء" بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية فى البلاد. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم، أن هذا الإجراء يأتى بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة فى وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتى لسد الباب فى وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني.

