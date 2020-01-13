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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنشقاقات في صفوف القوات الموالية لإيران بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إنشقاق أكثر من 20 مقاتلاً سورياً من لوا القدس الموالي لإيران في سوريا .
وذكر المرصد أن المقاتلين من أبناء مدينة الميادين في محافظة دير الزور السورية، وانشقوا على إيران بعد الزج بهم في منطقة البادية التي تتعرض لهجمات تنظيم داعش الإرهابي، وخوفاً من استهدافهم من الولايات المتحدة.
وحسب "أحوال تركيا"، تزامن الانشقاق مع مصرع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي كان أبرز مؤسسي هذا اللواء.
وأفادت أحوالب أن هذه التطورات تأتي أيضاً بالتزامن مع إصدار الحرس الثوري في سوريا، مصادر كتاباً عن سليماني والمناصب التي تولاها منذ انضمامه إلى الحرس الثوري الإيراني، وقيادته لفيلق القدس، والميليشيات الموالية لإيران المنتشرة في عدد من الدول، لحشد الموالين وتعزيز الولاء لإيران.
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