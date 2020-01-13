عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اجتماع لزعماء دول ضحايا الطائرة الأوكرانية بلندن لبحث إجراء قانوني

الإثنين 13 يناير 2020

وكالات

قال وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستايكو إن الدول الخمس التي قُتل رعايا لها في طائرة أسقطتها إيران الأسبوع الماضي ستجتمع في لندن الخميس لبحث اتخاذا إجراء قانوني.



وأضاف بريستايكو، على هامش زيارة يقوم بها لسنغافورة، الإثنين، أن الدول الخمس ستبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة.

وأشار إلى أن تصريح إيران بأن الطائرة حلقت قرب موقع عسكري حساس "هراء".

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وزعم أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية خلال مؤتمر صحفي، السبت، أن الضابط المسؤول عن تشغيل الدفاعات الجوية أعطى تحذيرا متكررا لإيقاف رحلات الطيران المدني لكن الإجراء الأخير لم يحدث، ملقيا بالمسؤولية على القوات المسلحة الإيرانية النظامية، حسب قوله.

وأكد زادة أن الدفاعات الجوية الإيرانية كانت في أعلى درجات الاستعداد وسط ظروف حربية ليلة الهجوم على القواعد الأمريكية في العراق، بالتزامن مع استهداف الحرس الثوري لطائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينج 737" بصاروخ أرض جو.

وبعد ردود أفعال واسعة عبر الفضاء الافتراضي في إيران، ادعى قائد مليشيا الحرس الثوري حسين سلامي في جلسة مغلقة مع عدد البرلمانيين أن "الحرس الثوري ليس مسؤولا عن إيقاف رحلات الطيران المدني داخل البلاد".

واعترفت القوات المسلحة الإيرانية في بيان لها، السبت، أن دفاعات مليشيا الحرس الثوري أسقطت بصاروخ طائرة أوكرانية قرب مطار الخميني الدولي بالعاصمة طهران كان على متنها 176 راكبا بينهم طاقمها، فجر الأربعاء الماضي.

وتحدثت تقارير إعلامية حول فرضية إصابتها بصاروخ جراء تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.