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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الملك سلمان فى عمان.. صور
الإثنين 13 يناير 2020
وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، إلى سلطنة عُمان؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
وكان في استقبال الملك سلمان في مطار مسقط الدولي، مستشار السلطان شهاب بن طارق آل سعيد، والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بدر بن سعود البوسعيدي، وعدد من المسؤولين.
وتسلم ابن عم السلطان قابوس، هيثم بن طارق، مقاليد الحكم، بعد الكشف عن أن السلطان الراحل أوصى بتوليه.
وتوفي السلطان قابوس بن سعيد، يوم الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، حيث نعاه عدد من حكام الدول العربية والعالم.
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