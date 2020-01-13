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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تعتزم إحتضان قمة حول السلام في ليبيا الأحد القادم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
تعتزم المانيا عقد قمة في برلين يوم الأحد القادم 19 يناير تستهدف تحديد مسار للسلام في ليبيا .
وذكر مشاركان في المفاوضات التحضيرية للقمة أنه ستواكب القمة زيارة تستغرق يوماً واحداً لبرلين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان .
وأعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، القمة يوم السبت، مضيفة أن الأمم المتحدة ستقود المحادثات إذا عُقد الاجتماع في برلين.
وقالت، إن "على الطرفين المتحاربين القيام بدور كبير إذا كان هناك استعداد لإيجاد حل".
وقالت ميركل، إن "الهدف من الاجتماع، هو منح ليبيا الفرصة لتصبح بلداً يتمتع بالسلام والسيادة".
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت: "هناك خطط لعقد مؤتمر حول ليبيا في برلين في يناير(كانون الثاني)" الجاري لكنه رفض تأكيد موعده.
ودعت تركيا وروسيا الأربعاء الماضي، بعد محادثات بين رئيسيهما في إسطنبول، إلى إنهاء العمليات العسكرية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس، والمدن الليبية الأخرى، واستئناف محادثات السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
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