عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تميم يدعم الإرهاب بمليارات الدولار والديون تزج بالشباب فى السجون

الإثنين 13 يناير 2020

وكالات

ألقت قطريليكس، المحسوبة على المعارضة القطرية، الضوء حجم المشاكل التى يواجهها الشباب القطرى، والكوارث الناجمة عن الظروف الاقتصادية الراهنة فى الدوحة، التي أوصل إليها نظام تميم بن حمد، بسبب السياسات الإقليمية الإرهابية.



وأكدت قطريليكس أن الشباب لم يعد قادراً على تحمل ظروف الحياة وضغوطاتها، مما أجبرهم على الاستدانة وعدم القدرة على السداد فى حين تمتنع الدولة عن مساعدتهم، الأمر الذي يصل بهم فى النهاية إلى السجون.

وفي رسالة شديدة البؤس، وجه شاب قطري كلمة لتميم من خلف القضبان، قال له خلالها إنه يقبع في سجن به أكثر من مائة وخمسين قطرياً، مسجونين في قضايا ديون وشيكات، ويتواجدون في زنازين ضيقة مما يؤدي إلى انتشار الأمراض.

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الشاب كشف عن إصابته بالسل بسبب وجوده في هذه الأجواء الكارثية، لافتاً إلى أن زوجته طلبت تطليقها منه بسبب أنه لم يعد لديها عائل يتكفل بها وببناتها.

وكان موقع قطريليكس – المتخصص فى نشر فضائح النظام القطرى- قد سلط الضوء على انشغال تميم بن حمد أمير قطر بدعم الإرهاب والتطرف على حساب الأوضاع الداخلية فى قطر مما يتسبب فى كثير من الأزمات، وذكر "قطريليكس" أنه بسبب سوء التخطيط والإدارة للحكومة، وانشغالها بالقضايا الخارجية والمؤامرات، تواجه البلديات أزمات ليس لها حل وتتفاقم إلى مراحل متدهورة، حتى أثبتت وزارة البلدية أنها وزارة بلا عمل.

وقال "قطريليكس" أنه فى يوم الجمعة ينتشر الباعة الجائلون فى البلدية النائية وسط مستنقعات الصرف وبؤر القمامة دون تحرك من وزارة البيئة؛ ما أدى إلى حالة غضب واسعة بين القطريين.

وكشف "قطريليكس"، أن بلدية الشيحانية تواجه مشكلة كبيرة بسبب انتشار الباعة الجائلين والمخلفات البيئية فى شوارعها، حتى أصبح السكان يواجهون احتمالات التعرض للأمراض والعدوى، الناجمة عن الانتشار البيئي والذباب والروائح الكريهة.

ونقل "قطريليكس" عن مواطنه قطرى قوله: "لا نطالب بمداهمة الباعة الذين يسترزقون على حسب قوله، وإنما من المفترض أن تقوم الحكومة بواجبها لحماية البلدية من الأمراض والكوارث البيئية، بدلا من سعيها لنشر الفوضى وإثارة الأزمات في الموضوعات الإقليمية".

وكان البنك الدولى الدولى خفض توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى للدولة، خلال 3 سنوات (2019 وحتى 2021) عن توقعات يونيو 2019، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية يناير 2020 ، وذلك بعد أن خفضت مجموعة البنك الدولى فى أكتوبر 2019 توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد خلال 2019 بواقع 1 %، والعامين المقبلين بنسبة 0.2 % لكل منهما، وحسب آخر بيانات صادرة عن جهاز التخطيط التنموى والإحصاء، فقد انكمش الاقتصاد فى الربع الثانى من العام الماضى 1.45 % إلى 200.205 مليار ريال، مقارنة بـ203.143 مليار ريال بالربع المماثل من 2018، كما تراجع ربعيًا بـ0.95 %.