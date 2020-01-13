شكرا لقرائتكم الجيش المصري يجري مناورات بالقرب من حدود ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى الجيش المصري تدريبات ضمن المناورة "قادر 2020"، على امتداد الحدود الغربية وساحل البحر المتوسط.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري، إن قوات المنطقة الغربية العسكرية قامت بتنفيذ عدد من الأنشطة على امتداد الحدود البرية والساحلية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود، حيث تم رفع درجات الاستعداد القتالي للتشكيلات والقواعد العسكرية مع تنفيذ خطة الفتح الاستراتيجي لعناصر المنطقة الغربية على كافة المحاور والاتجاهات.

وذكر أن القوات قامت بتنفيذ العديد من المشروعات التكتيكية بالذخيرة الحية باشتراك القوات الجوية والدفاع الجوي وتأمين السواحل البحرية والبرية والقوات البحرية وقوات حرس الحدود، مضيفا أن قوات المظلات نفذت عددا من الأنشطة التدريبية تضمنت رفع درجات الاستعداد وتحميل كتيبة مظلات بواسطة عدد من طائرات النقل مختلفة الطرازات، وتنفيذ إبرار جوي لوحدة مظلات بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية وتأمين مناطق الإنزال وتحقيق التقابل مع القوات الصديقة، وكذا إسقاط عناصر قفز حر بواسطة هليكوبتر الشنوك متمركزة على سطح حاملة المروحيات طراز مسترال وتكليفها بمهمة تأمين رأس الشاطئ.

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وأضاف أن قوات حرس حدود قامت بالتعاون مع القوات الجوية في تأمين الحدود والسواحل المصرية، وتنفيذ عدد من الأنشطة تضمنت إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر ساحل البحر المتوسط وكذلك التصدي لمحاولات التسلل والتهريب عبر خط الحدود البرية الغربية وتشديد إجراءات التأمين على كافة الحدود البرية والساحلية.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن القوات الجوية وفي إطار تنفيذ مهامها بتوفير الحماية الجوية للقوات والأهداف الحيوية ومعاونة أعمال قتال الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتنفيذ مهام المراقبة الجوية للحدود قامت بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة في المناورة "قادر 2020" على مختلف الاتجاهات.

وذكر أن القوات الجوية نفذت عددا من طلعات الاستطلاع وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة في تنسيق تام مع قوات الدفاع الجوي ومعاونة القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها لتأمين المصالح الاقتصادية في مسرحي عمليات البحرين الأحمر والمتوسط.