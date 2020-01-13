الجيش: توقيف 3 مطلوبين في الهرمل وصبرا بجرائم مختلفة وضبط سيارة مسروقة في القصر

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "دورية من ​مديرية المخابرات​ في ​الهرمل​، أوقفت كلًّا من السوريَين أمجد خضور وأطيب المهر، خلال محاولة الأوّل تهريب الثاني إلى داخل ​الأراضي السورية​".

وأوضحت في بيان، أنّ "دورية أُخرى من المديرية المذكورة ضبطت في القصر، سيّارة مسروقة نوع "هوندا CRV" بعد فرار سائقها الّذي كان ينوي تهريبها إلى داخل الأراضي السورية"، لافتةً إلى أنّ "في صبرا، أوقفت دورية من المديرية المذكورة أيضًا المواطن "ع. ح" لإقدامه على الإتجار ب​السلاح​ والعملات المزوّرة وتعاطي ​المخدرات​، و​إطلاق النار​ بتواريخ مختلفة، وحرق شبكة ​الكهرباء​ العامة وافتعال المشكلات".

وذكرت المديرية أنّه "تمّ تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى المراجع المختصّة، وبوشر التحقيق".