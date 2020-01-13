معلومات الـLBCI: دياب بصدد البداية بخطوات تعيد الحياة لمسار تأليف الحكومة

عَلِمت قناة الـ"LBCI" أنّ "رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ بصدد البداية بعدد من الخطوات الّتي تعيد عجلة التأليف، وتعيد الحياة إلى مسار ​تأليف الحكومة​"، لافتةً إلى أنّ "دياب سيبدأ بسلسلة من المفاوضات في هذا الموضوع من أجل البدء ب​تشكيل الحكومة​".

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