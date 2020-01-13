ضاهر: الأزمة الاقتصادية كبيرة والهروب من معالجتها إما عن خفة أو عن عدم معرفة

اعتبر النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "​الأزمة​ الاقتصادية والمالية كبيرة والهروب من معالجتها إما عن خفة واستهتار أو عن عدم معرفة أو جهل سيزيدها ضراوة فعدم وجود إدارة بالحد الأدنى للازمة سوف يحولها إلى انهيار شامل نتيجة انهيار القدرة الشرائية للمواطن وفوضى اجتماعية وأمنية لم يشهدها ​لبنان​ في تاريخه. فهل نتحمل مسؤولياتنا ؟".

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