الكعكي عن بري: دياب قيّد نفسه بشروط أعتقد أنها ستصعب عليه تأليف الحكومة

لفت نقيب الصحافة ال​لبنان​ية ​عوني الكعكي​، بعد لقاء وفد من النقابة مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في عين التينة، إلى أنّ "بري أوضح خلال اللقاء أنّ لدينا عددًا كبيرًا من القوانين الّتي هي بحاجة إلى تنفيذ من ​الحكومة​، وعددها 54 قانونًا".

وذكر أنّ "بري أكّد أنّ ​الموازنة​ يجب أن تنتهي، ومن أجل ذلك اتّصل برئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ ودعاه للمجيء إلى لبنان لكي يتمّ الانتهاء من هذه المسألة من دون مخالفة القوانين، وقد وُزّعت الموازنة على جميع النواب"، مبيّنًا أنّ "بري لفت إلى أنّه في بداية الحراك، شعر أنّه واحد منهم، ولكن مع الأيام لاحظ أنّ الأمور تتغيّر، وأنّ ما يحصل اليوم من ​قطع طرقات​ وحرق إطارات وأعمال تخريب لا علاقة له ب​الثورة​".

وركّز الكعكي، على أنّ "بري أعلن أنّه اقترح على رئيس الحكومة المكلّف ​حسان دياب​ أن تتألف الحكومة من 24 وزيرًا، تماشيًا مع عدد الحقائب الوزاريّة، لكن دياب يريد تيشكل حكومة من 18 وزيرًا، لكن الحرية تعود له. وأفاد بأنّه طلب من دياب تمثيل ​الحراك المدني​ بوزيرَين أو 3 وزراء، ولكن يظهر أنّ دياب يريد أمرًا آخر ولديه وجهة نظر مختلفة". وأوضح أنّ "بري نوّه إلى أنّ دياب وضع شروطًا للتأليف قيّد نفسه فيها، ويعتقد أنّها ستصعّب عليه عمليّة التشكيل، وأنّه سيؤيّده ولكن لا داعي أن يشارك في الحكومة".

وأشار إلى أنّ "بري تحدّث أيضًا عن موضوع ​النفط​ والمشاكل مع ​إسرائيل​".