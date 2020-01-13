المحامية جعارة: نتلقى اتصالات كثير من مستأجرين يطالبون بالحصول على مبالغ لدفع بدلات الإيجار

لفتت المستشارة القانونية للجنة الأهلية للمستأجرين المحامية مايا جعارة، إلى أنّ "منذ بدء ​الثورة​ وبوتيرة تصاعديّة، بدأنا نتلقّى اتصالات في بادئ الأمر اقتصرت على إشكاليّات مع مالكي الشقق المؤجرة بالدولار حول نوع العملة الّتي يجب على المستأجر التسديد بموجبها، إذ أنّ عددًا كبيرًا من المالكين رفض أن يقبض بدل إيجاره إلّا بالدولار الأميركي، ملوّحين بطرد المستأجر الّذي لا يدفع إيجاره بتلك العملة".

وأوضحت في تصريح، أنّ "بعدها ومنذ شهر كانون الأول وحتّى تاريخه، زادت بشكل كبير وملفت الاتصالات، ولكنّها لأخذت تأخذ منحى آخر يتمثّل بعدم القدرة على دفع بدل الإيجار "على الوقت"، وتراكم البدلات عن بضعة أشهر، والخوف من الطرد السريع إذ لا مأوى آخر". وبيّنت أنّ "هذا الّذي يردّد "لوين من روح أولادي صغار وأنا صرت بلا شغل"، وذاك "عندي بنات بالبيت أوعى يجي الدرك يكبّلنا غراضنا برّا" و"عيلتي رح تنذل وما قادر اعملّن شي".

وركّزت جعارة على أنّ "منذ بداية السنة الجديدة، أصبحت الاتصالات بكثافة أكبر، وعوض الاستفسار عن حقوقهم كمستأجرين تتكثّف المطالبات بالحصول على مبالغ لدفع بدلات الإيجار".