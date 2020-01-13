وكيلا "رسالة حياة" أكدا براءة الجماعة: سنلاحق من نقلوا الكذب وضللوا الرأي العام

أعلن وكيلا "الجماعة ​الرهبانية المارونية​ رسالة حياة" المحاميان ​ميشال حنوش​ ودايان سلامة، أنّ "إعمالًا بحقّ الردّ الّذي حفظه القانون لنا بمواجهة الأخبار الكاذبة والمفترية الّتي يطلقها بعضهم بحقّ "الجماعة الرهبانية المارونية رسالة حياة"، حيث يَنسب إليها تهمًا باطلة وأفعالًا مشينة أسقطها ​القضاء​ بعد تحقيقات واسعة ومسهبة، ولم يوجد حتّى الشُّبهة عليها بأفعال الإتجار بالأطفال والتحرّش الجنسيّ والتّعنيف والمأكولات الفاسدة وعرض الصور والأفلام الإباحيّة، وانتهت التحقيقات بأن صار الإدّعاء على الجماعة بجنحة المادّة 380 ​عقوبات​، مخالفة قرار شرعيّ فقط دون أيّ إدّعاء آخر بحقّ "الجماعة الرهبانية المارونية رسالة حياة".

ولفتا في بيان، إلى أنّ "في ورقة الطّلب ذاتها، وَرد ادعاء بحقّ أحد الأشخاص بمقتضى المادّة 519 عقوبات، أفعال منافية للحياء، وهذا الفعل يختلف كليًّا عن التحرّش الجنسي"، مركّزَين على أنّ "بالرغم من سقوط جميع التّهم وظهور البراءة، ما زال بعض الفاسدين يفرّغون حقدهم وشرّهم وافتراءهم ويستمرّون بالكذب على النّاس وتضليل الرأي العام، فلن نجاريهم لا بالفجور ولا بكثرة الكلام، إنّما المستند القضائيّ المرفق يُثبت نقيض مزاعمهم وافترائهم وكذبـهم".

وشدّد المحاميان على أنّ "للأسف، هؤلاء استغلّوا مواقع التواصل الإجتماعي والهوائيّات والفضائيّات، وغدروا بمن ائتمنهم عليها لينقلوا الحقيقة إنارةً للرأي العام، فأساءوا الأمانة ونقلوا الكذب والأضاليل وضلّلوا الناس، والمستند القضائيّ المرفق هو الدّليل القاطع على كلّ ما سبق، وإنّنا وجميع أصدقاء "الجماعة الرهبانية المارونية رسالة حياة" سنلاحقهم وغيرَهم ومن آذرَهم وساعدَهم، لتحميلهم المسؤوليّة، وسنتابع هذا الإجراء حتّى آخر نفس".