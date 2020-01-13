تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية الى 30/4

أعلن المكتب الاعلامي لوزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني، في بيان أنه "نظراً لتلقي وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول طلبات من شركات بترول عالمية لتأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية، لإفساح المجال لهذه الشركات لاستكمال تحضيراتها الإدارية والتقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط، تمّ تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية من 2020/1/31 الى 2020/4/30 ضمناً".
وأوضح أنه "في ما يتعلق بالبدء بعملية التنقيب في البلوك رقم 4، ومنعاً لأي التباس، فإننا ما زلنا في انتظار وصول الباخرة Tungsten Explorer التابعة لشركة Vantage Drilling الملتزمة بالتوجه الى لبنان بعد الانتهاء من عملها في الخارج وفقاً للعقد الموقع بين الشركة المالكة وشركة توتال، علماً ان كل الاجراءات التحضيرية باتت جاهزة لاستقبالها".
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