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إرجاء محاكمة أحمد امون ورفيقيه الى 23 حزيران وارجاء محاكمة متهمين بقتل رقيب اول في عكار

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أرجأت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن ​حسين عبدالله​ محاكمة كل من: ​أحمد أمون​ و​محمد عز​ الدين وحسين ياسين، المتهمين بالانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية و​تفجير​ ​عبوة ناسفة​ بآلية عسكرية، ما ادى الى استشهاد عسكريين وجرح آخرين واحداث تخريب بالآلية، الى 23 حزيران المقبل لتسطير كتاب الى ​نقابة المحامين​ لتكليف محام للدفاع عن امون.

كما أرجأت المحكمة العسكرية، محاكمة كل من خالد الفارس وشقيقه فريد، المتهمين بقتل الرقيب اول ب​الجيش​ بركات خشفة عمدا ب​إطلاق النار​ عليه من أسلحة حربية غير مرخصة، في 26 اذار الماضي في منطقة الهيشة في عكار.

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