أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله محاكمة كل من: أحمد أمون ومحمد عز الدين وحسين ياسين، المتهمين بالانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية وتفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية، ما ادى الى استشهاد عسكريين وجرح آخرين واحداث تخريب بالآلية، الى 23 حزيران المقبل لتسطير كتاب الى نقابة المحامين لتكليف محام للدفاع عن امون.
كما أرجأت المحكمة العسكرية، محاكمة كل من خالد الفارس وشقيقه فريد، المتهمين بقتل الرقيب اول بالجيش بركات خشفة عمدا بإطلاق النار عليه من أسلحة حربية غير مرخصة، في 26 اذار الماضي في منطقة الهيشة في عكار.
كانت هذه تفاصيل خبر إرجاء محاكمة أحمد امون ورفيقيه الى 23 حزيران وارجاء محاكمة متهمين بقتل رقيب اول في عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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