جريح نتيجة اصطدام سيارة بعمود للإنارة على جسر سينيق بجنوب صيدا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بـ"وقوع ​حادث سير​ مروّع على جسر سينيق جنوبي ​مدينة صيدا​، بعدما اصطدمت سيارة من نوع "BMW" بعمود للإنارة موجود بين خطّي طريق الجسر"، موضحًا أنّ "الحادث قد أدّى إلى تحطّم السيارة وإصابة سائقها، حيث عمل عدد من المواطنين على سحبه من السيارة، وتمّ نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى إحدى مستشفيات المنطقة".

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