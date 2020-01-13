عطالله: اين الوزراء الإصلاحيون الذين لم نرَ إنتاجهم قبل الاستقالة؟

تساءل وزير المهجرين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غسان عطاالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أين الوزراء الإصلاحيون الذين لم نرَ إنتاجهم قبل الاستقالة وغيابهم تام في تصريف الأعمال وأكثر"، معتبرًا أن "إهمالهم بمتابعة الملفات واضح وما حصل في اشتراكات ​لبنان​ في ​الأمم المتحدة​ وتجديد العقود مع شركتي الخليوي وغياب ​قوى الأمن​ هو خير دليل"، متمنياً ان "يجتمع الجميع لما فيه مصلحة وطننا بدل أن نزيد الوضع سوءًا".

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