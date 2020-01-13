وزير الزراعة تابع ملف انتاج البطاطا

تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال حسن اللقيس مع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الاعمال حسن مراد والنائب سيزار معلوف والنائب جهاد الصمد، في حضور المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، وممثلين عن مزارعي البطاطا، ملف انتاج البطاطا.
واكد اللقيس حرصه على حماية الانتاج الزراعي اللبناني، وخصوصا "التريث في منح اذونات استيراد البطاطا، حتى انجاز دراسة حاجات الاسواق المحلية وتصريف الانتاج اللبناني".
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