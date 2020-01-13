وزير الزراعة تابع ملف انتاج البطاطا

تابع وزير ​الزراعة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن اللقيس​ مع وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​حسن مراد​ والنائب ​سيزار معلوف​ والنائب ​جهاد الصمد​، في حضور المدير العام للزراعة المهندس ​لويس لحود​، و​ممثلين​ عن مزارعي ​البطاطا​، ملف انتاج البطاطا.

واكد اللقيس حرصه على حماية الانتاج الزراعي اللبناني، وخصوصا "التريث في منح اذونات استيراد البطاطا، حتى انجاز دراسة حاجات الاسواق المحلية وتصريف الانتاج اللبناني".