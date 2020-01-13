وزارة الاقتصاد: زيارة 676 محلا تجاريا الأسبوع الماضي وتنظيم 65 محضر ضبط بحق المخالفين

أعلنت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ أنّ "​مديرية حماية المستهلك​ في وزارة الاقتصاد والتجارة تواصل القيام بزيارات كشف لضبط المخالفات والحدّ من تفلّت الأسعار ومحاولات الغش".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الزيارات قد طالت في الأسبوع الماضي 676 زيارة لمحال تجارية، تمّ التدقيق خلالها بكلّ ما يتعلّق بالسلامة الغذائية وأسعار وأوزان السلع، نتج عنها تنظيم 65 محضر ضبط بحقّ المخالفين للقوانين والأنظمة النافذة"، لافتةً إلى أنّ "هذه الزيارات شملت 43 فرنًا سُطّر على أثرها 23 محضر ضبط للأفران الّتي تلاعبت بوزن ربطة ​الخبز​".

وذكرت الوزارة أنّه "جرى أيضًا تنظيم 5 ​محاضر ضبط​ بمخالفات للقرارات والتعاميم ل​أصحاب المولدات​ الكهربائية، وأُحيلت 7 محاضر ضبط أمام ​القضاء​ المختص"، مشيرةً إلى أنّ "الشكاوى المقدّمة من المستهلكين على الخط الساخن للوزارة 1739 أو البريد الإلكتروني، بلغت 86 شكوى".