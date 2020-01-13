توقيع 11 اتفاقية بين الإمارات وإندونيسيا بـ23 مليار دولار

أعلن الرئيس الإندونيسي ​جوكو ويدودو​، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي،أنه جرى" توقيع 11 اتفاقية بـ23 مليار ​دولار​ مع ولي عهد ​أبوظبي​ محمد بن زايد خلال زيارة رسمية لأبوظبي".

وأفادت وكالة أنباء ​الإمارات​ "وام"، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وقعت اتفاقيات مع شركتي "بيرتامينا" "وشاندرا آسري" الإندونيسيتين في قطاعي البتروكيميائيات و​الغاز​.

وأضافت الوكالة أن الاتفاقيات تشمل توريد "أدنوك" 528 ألف طن متري من غاز البترول المسال لـ"بيرتامينا" بحلول نهاية 2020.

