توقيع 11 اتفاقية بين الإمارات وإندونيسيا بـ23 مليار دولار

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي،أنه جرى" توقيع 11 اتفاقية بـ23 مليار دولار مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد خلال زيارة رسمية لأبوظبي".
وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وقعت اتفاقيات مع شركتي "بيرتامينا" "وشاندرا آسري" الإندونيسيتين في قطاعي البتروكيميائيات والغاز.
وأضافت الوكالة أن الاتفاقيات تشمل توريد "أدنوك" 528 ألف طن متري من غاز البترول المسال لـ"بيرتامينا" بحلول نهاية 2020.
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