الخارجية الاميركية: أعدنا الردع ضد إيران بعد مقتل سليماني

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتاغوس، في حديث تلفزيوني، الى انه تم "اعادة الردع ضد إيران بعد مقتل قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني، واميركا مستمرة بسياسة عزل النظام الإيراني حتى يعود للتصرف كدولة طبيعية"، مشيرةً الى ان "تصويت البرلمان العراقي بانسحاب القوات الأميركية ناقص بسبب غياب ممثلي الطوائف عن الجلسة".
وفي الشأن الليبي اوضحت أورتاغوس، ان "اميركا تدعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا، وان التصعيد في طرابلس لا يخدم الحل السياسي وأي تدخل عسكري لا يخدم هذا المسار".
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