الخارجية الاميركية: أعدنا الردع ضد إيران بعد مقتل سليماني

أكدت المتحدثة باسم ​الخارجية الأميركية​ مورغن أورتاغوس، في حديث تلفزيوني، الى انه تم "اعادة الردع ضد إيران بعد مقتل قائد قوة ​القدس​ الفريق ​قاسم سليماني​، و​اميركا​ مستمرة بسياسة عزل النظام الإيراني حتى يعود للتصرف كدولة طبيعية"، مشيرةً الى ان "تصويت ​البرلمان العراقي​ بانسحاب ​القوات الأميركية​ ناقص بسبب غياب ممثلي ​الطوائف​ عن الجلسة".

وفي الشأن الليبي اوضحت أورتاغوس، ان "اميركا تدعم المسار الذي تقوده ​الأمم المتحدة​ في ​ليبيا​، وان التصعيد في طرابلس لا يخدم الحل السياسي وأي تدخل عسكري لا يخدم هذا المسار".