سناتور روسي: الترويكا الأوروبية يجب أن تشمل أميركا وليس فقط إيران

انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف، بشدة الإعلان الأحادي لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، حول الاتفاق النووي في مطالبتهم ايران الالتزام بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي والتزامها الصمت إزاء الإجراءات الأمريكية.
وأشار السناتور الروسي إلى "ان البيان المشترك لألمانيا وفرنسا وبريطانيا ، أكد التزام الدول الثلاث بالتزاماتها في الاتفاق النووي وهذا خبر جيد، ولكن الخبر السيئ هو دعوتها إيران إلى الوفاء بالتزاماتها لأن البيان يفتقر إلى دعوة ومطالبة مماثلة من الولايات المتحدة".
ووفقًا لكوساتشيف فان "الخروج الأحادي الاميركي من الاتفاق النووي ، يشكل انتهاكا لالتزاماتها كطرف في المعاهدة وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي".
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