سناتور روسي: الترويكا الأوروبية يجب أن تشمل أميركا وليس فقط إيران

انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية ب​مجلس الاتحاد الروسي​ ​كونستانتين كوساتشيف​، بشدة الإعلان الأحادي ل​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​، حول ​الاتفاق النووي​ في مطالبتهم ​ايران​ الالتزام بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي والتزامها الصمت إزاء الإجراءات الأمريكية.

وأشار السناتور الروسي إلى "ان البيان المشترك لألمانيا وفرنسا وبريطانيا ، أكد التزام الدول الثلاث بالتزاماتها في الاتفاق النووي وهذا خبر جيد، ولكن الخبر السيئ هو دعوتها ​إيران​ إلى الوفاء بالتزاماتها لأن البيان يفتقر إلى دعوة ومطالبة مماثلة من ​الولايات المتحدة​".

ووفقًا لكوساتشيف فان "الخروج الأحادي الاميركي من الاتفاق النووي ، يشكل انتهاكا لالتزاماتها كطرف في المعاهدة وعضو دائم في ​مجلس الأمن الدولي​".

