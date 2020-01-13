الجيش المصري يعلن تنفيذ قواته الجوية مهام قتالية في البحرين الأحمر والمتوسط

أعلن ​الجيش المصري​ أن "​القوات​ الجوية قامت بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية للعناصر المشاركة في مناورة "قادر-2020"، مشيراً الى "استخدام أسلحته الجوية والبحرية الحديثة في ​البحرين​ الأحمر والمتوسط".

وفي بيان له، أوضح الجيش أنه "تم تنفيذ عدد من طلعات الاستطلاع وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة في تنسيق تام مع قوات الدفاع الجوي، وكذلك معاونة القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها لتأمين المصالح الاقتصادية في مسرحي عمليات البحرين الأحمر والمتوسط وتنفيذ أعمال النقل الاستراتيجي لقوات الصاعقة في اتجاهات عملها، والقيام بتنفيذ عمليات الإنزال والإسقاط لقوات المظلات مع تقديم المعاونة الجوية باستهداف البؤر الإرهابية على كافة الاتجاهات بالتعاون مع التشكيلات مع الاستعداد لتنفيذ مهام الإخلاء الطبي والبحث والإنقاذ".