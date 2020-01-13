سفیر العراق بإيران:علاقتنا التجارية بإيران متنامية ولا نعترف بالعقوبات

أکد السفير ​العراق​ي في ​طهران​ سعد جواد قنديل أن بلاده ليست جزءا من ​منظومة​ "العقوبات" الأمیركية على طهران ولا تعترف بشرعيتها.

وأشار قنديل في ​مقابلة​ مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن "العراق ليس جزءا من منظومة ​العقوبات الأميركية​ على ​إيران​ ولا يعترف بشرعيتها، ولا تمتلك هذه العقوبات غطاء قانونيا على مستوى القانون الدولي باعتبارها عقوبات أحادية الجانب".

وحول حجم التبادل التجاري الحالي بين العراق وإيران، أعلن قنديل أن "حجم التبادل في الوقت الراهن بين إيران والعراق يقارب الـ12 مليار دولار وقادة البلدين اتفقوا على زيادة هذا المستوى ورفعه إلى 20 مليار دولار".

وجدد التأكيد على الإستمرار "في علاقاتنا الاقتصادية مع إيران ومستمرون بتطوير هذه العلاقة بغض النظر عن هذه العقوبات"، موضحاً أن "العراق تمكن من استحصال إعفاءات فيما يخص ​الطاقة​، والآن المباحثات مستمرة بين البلدين لمواصلة التبادل التجاري بين البلدين دون اللجوء إلى ​الدولار​ أما بالعملة المحلية أو عبر التبادلات أو بطريقة أخرى غير الدولار حتى لا تتأثر العلاقات بالعقوبات الأميركية على إيران".

