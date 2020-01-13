اردوغان: تركيا تعمل على أن يكون وقف إطلاق النار في ليبيا دائما

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، بعد لقائه برئيس وزراء ​إيطاليا​ جوزيبى كونتى، ان "​تركيا​ تعمل على أن يكون وقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​ دائما"، مشيراً الى ان "اللقاءات الجارية في العاصمة الروسية ​موسكو​ بشأن الوضع الليبي تسير بشكل إيجابي ومن المفترض استكمالها مساء اليوم"، معلناً "حضوره قمة برلين بشأن ليبيا في 19 كانون الاول الحالي مع كونتي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

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