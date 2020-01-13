كونتى: اذا لم تصمد التهدئة في ليبيا فلا يمكن الحديث عن استقرار في المنطقة

أكد رئيس وزراء ​إيطاليا​ جوزيبى كونتى، بعد لقائه الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ في ​تركيا​، ان "إيطاليا تأمل أن تكون جزءا من الحل في ​ليبيا​ وكذلك في سائر الأزمات الإقليمية، وان أي خطوة تتخذها أي جهة من قوى النزاع في ليبيا ستحدد ​المستقبل​ في البلاد"، مشيراً الى ان "الاتفاق التركي الروسي مكن من تحقيق تهدئة في ليبيا ونأمل أن يشكل ذلك أرضية سلام دائم، واذا لم تصمد التهدئة فلا يمكننا الحديث عن استقرار في المنطقة"، لافتاً الى ان "المنطقة تمر بفترة حساسة ومن المهم أن يحصل تشاور دائم وفتح قنوات الحوار بين بلدينا".

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