نفت قيادة شرطة دمشق خبرا تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، عن حادثة انتحار شاب بالقفز عن جسر الرئيس بسبب عجزه عن تأمين احتياجات لأطفاله من تدفئة وغذاء.
وكانت صفحات على مواقع التواصل قد نشرت رسالة كتبها شاب قبل أن يقدم على الانتحار بالقفز عن جسر الرئيس وسط العاصمة السورية دمشق، وطلب في الرسالة المزعومة من الناس الاهتمام بأطفاله الستة كما ذكر أسماءهم على ورقة تم تداولها.
ويظهر من الصورة المتداولة أن ثمة عدم انسجام بين الخط المكتوب والورقة التي تعرضت للدعك بينما بقي الخط سليما واضحا، ما دعا البعض إلى الإشارة إلى أن "الرسالة" كتبت عبر أحد برامج معالجة الصور.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة دمشق تنفي انتحار شاب بسبب الفقر وسط العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.