إستئناف الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس

أعلن المتحدث باسم ​الخطوط الجوية الليبية​ محمد قنيوه، أنّ "شركة الطيران الليبية قامت بإعادة تسيير رحلاتها من وإلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة ​طرابلس​، حيث ستستقبل اليوم الرحلات العودة من تونس و​إسطنبول​ إلى طرابلس"، وذلك بعد إغلاق استمرّ لأيام نتيجة تعرّض المطار للقصف، وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على وقف ​إطلاق النار​ جنوب طرابلس.

ولفت لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "معظم الشركات الناقلة باشرت رحلاتها من وإلى المطار".

وشهدت طرابلس اليوم هدوءًا كبيرًا، ولم تسمع أصوات اشتباكات، بالرغم من تبادل جانبي النزاع الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في عدد من المواقع القتاليّة أمس الأحد.

يُذكر أنّ حكومة الوفاق المدعومة من ​الأمم المتحدة​ ومقرّها طرابلس، كانت قد أعلنت عودة الرحلات الجوية بمطار العاصمة طرابلس في منتصف الشهر الماضي، عقب إغلاقه أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تعرّضه المتكرّر لقصف جوي.